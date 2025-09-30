Деку о Рэшфорде: «Барса» им довольна. Возможно, ему было трудно в «МЮ», потому что от него многого требовали»

Деку оценил игру Маркуса Рэшфорда за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

– В контракте Рэшфорда нет штрафа за невыкуп. Если мы захотим сохранить его, то воспользуемся опцией выкупа.

Пока рано говорить о решениях на следующий сезон, но важно то, что мы им довольны. Он дает нам то, что мы ожидали. Это игрок очень высокого уровня. Он проявил себя в молодом возрасте, у него были отличные сезоны в «Юнайтед». Затем были более сложные годы со сменой тренеров. Возможно, ему было трудно, потому что в «МЮ» от него многого требовали. Но мы им довольны, это самое главное.

Сейчас мы не обсуждаем решение о его будущем.

– Какая сумма выкупа согласована с «Юнайтед»?

– Она не очень высокая, но не мне ее озвучивать, – сказал спортивный директор «Барселоны».

В 8 матчах за «Барселону» Рэшфорд забил два гола и отдал три результативные передачи. Статистику арендованного у «Манчестер Юнайтед » вингера можно найти здесь .