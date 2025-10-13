Маркус Рэшфорд: «Я очень долго находился в нестабильной обстановке – было сложно сохранять стабильную игру. Хочу быть в лучшей форме не иногда, а как можно чаще»

Маркус Рэшфорд высказался о важности стабильной игры.

В этом сезоне нападающий «Барселоны» забил 1 гол и сделал 3 передачи в 8 матчах Ла Лиги.

«Стабильность играет огромную роль. Мне кажется, что я очень долго находился в нестабильной обстановке, поэтому было сложно сохранять стабильную игру.

Но я полностью согласен, что стабильность – это то, что нужно в моей игре, и я стремлюсь к этому. Хочу быть в лучшей форме, не лишь иногда, а как можно чаще», – сказал арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.