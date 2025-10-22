Лещук о матче с «Зенитом»: «У «Динамо» большие шансы на победу, если выйдем с большим желанием. И если в Кубке его пройдем, то минус один сильный соперник»

Игорь Лещук доволен победой над «Крыльями Советов» (4:0).

– Всегда приятно отстоять на ноль. Сегодня это было обязательно, потому что матч был посвящен Яшину. Главное, что мы вышли из группы. Мы можем продолжить бороться за титул с сильными соперниками.

– Что можешь сказать про Расулова?

– У него есть хороший потенциал. Это следующее поколение вратарей «Динамо».

– В следующем туре вы будете играть с «Зенитом».

– Если выйдем с большим желанием и самоотдачей, то у нас большие шансы на победу, – сказал голкипер «Динамо».

Также Лещук прокомментировал попадание на петербуржцев в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Если смотреть не на конкретную стадию, а на весь Кубок, то если мы сейчас пройдем Зенит, то минус один сильный соперник. Какая разница, когда и кого обыгрывать, – отметил вратарь.