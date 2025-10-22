Лещук о матче с «Зенитом»: «У «Динамо» большие шансы на победу, если выйдем с большим желанием. И если в Кубке его пройдем, то минус один сильный соперник»
Игорь Лещук доволен победой над «Крыльями Советов» (4:0).
– Всегда приятно отстоять на ноль. Сегодня это было обязательно, потому что матч был посвящен Яшину. Главное, что мы вышли из группы. Мы можем продолжить бороться за титул с сильными соперниками.
– Что можешь сказать про Расулова?
– У него есть хороший потенциал. Это следующее поколение вратарей «Динамо».
– В следующем туре вы будете играть с «Зенитом».
– Если выйдем с большим желанием и самоотдачей, то у нас большие шансы на победу, – сказал голкипер «Динамо».
Также Лещук прокомментировал попадание на петербуржцев в плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.
– Если смотреть не на конкретную стадию, а на весь Кубок, то если мы сейчас пройдем Зенит, то минус один сильный соперник. Какая разница, когда и кого обыгрывать, – отметил вратарь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
