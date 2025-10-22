Бабаев после хет-трика «Крыльям» в Кубке: «Благодарен Карпину за возможность проявить себя – он смотрит, как человек работает. У «Динамо» боевой состав, готовый побеждать»
Ульви Бабаев поблагодарил Валерия Карпина после матча с «Крыльями Советов».
21-летний вингер «Динамо» сделал хет-трик в игре 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Бело-голубые одержали победу со счетом 4:0.
«Я благодарен Карпину за предоставленную возможность проявить себя. У нас сейчас боевой состав, который готов побеждать. Это такой тренер, который смотрит, как человек работает.
Я думаю, что он увидел, как я работаю на тренировках, и поставил меня в старт. Карпин со всеми общается и дает советы, это тренер сборной России, тут больше добавить нечего», – сказал вингер «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
