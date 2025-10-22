Джон Терри: «Возглавить «Челси» – моя последняя мечта. Когда играешь 22 года, ты на 100% узнаешь достаточно, чтобы стать тренером»

Джон Терри мечтает однажды возглавить «Челси».

«Мне не хватает только одной вещи – возможности стать тренером «Челси». Это моя последняя мечта, в «Челси» я добился всего.

Думаю, я был бы действительно хорошим главным тренером. Когда ты заканчиваешь игровую карьеру спустя 22 года, ты на 100% узнаешь достаточного для того, чтобы стать тренером.

Я хотел бы быть лидером, как я было в раздевалке и команде. Я делал это 22 года и знаю, что у меня получится. Будет ли у меня такая возможность? Не знаю, пока не сделаю все остальное», – заявил бывший защитник «Челси» в видеообращении в социальных сетях.

Терри три сезона проработал помощником главного тренера «Астон Виллы», а затем занимал тренерские должности в «Лестере» и «Челси », где работал с молодежной командой.