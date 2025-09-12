Терри желает «Ливерпулю» победы в АПЛ: «Трагическая утрата Жоты их мотивирует, и только поэтому я хочу, чтобы они выиграли. Не уверен, что «Челси» хватит опыта, а «Сити» уязвим»

Джон Терри хочет, чтобы чемпионом снова стал «Ливерпуль».

«Думаю, их сильно мотивирует трагическая утрата Диогу Жоты , она остается в их мыслях. Я очень надеюсь, что только поэтому «Ливерпуль » победит. Я думаю, что это сильнейшая команда.

Я не уверен, что «Челси » хватит опыта, чтобы надавить на мерсисайдцев, к тому же я не хочу сам оказывать давление на игроков «Челси».

«Манчестер Сити», думаю, показал, что снова уязвим», – отметил в эфире Talksport экс-капитан «синих».