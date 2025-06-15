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Терри о «Челси»: «Нам нужно еще несколько лет, чтобы снова бороться за АПЛ. Надо привлекать лучших игроков, но сейчас у нас нет парней калибра Дрогба, Азара»

Джон Терри считает, что «Челси» не будет бороться за титул в ближайшие годы.

Лондонский клуб в сезоне-2024/25 выиграл Лигу конференций и занял 4-е место в АПЛ под руководством Энцо Марески.

«Я расстраиваюсь, потому что хочу, чтобы «Челси» выигрывал самые большие трофеи. Мы близки к этому?

Полагаю, нам нужно еще несколько лет, чтобы снова бороться за Премьер-лигу. Нам нужно догнать «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», чтобы хотя бы иметь шанс на это.

Нам нужен опыт – он приходит с победами. Мы должны бороться за лучшего нападающего, лучшего вратаря. Нужно привлекать лучших игроков, а затем побеждать и бороться за самые большие трофеи. Это Лига чемпионов, АПЛ, но мы не делаем этого сейчас.

Вероятно, нам приходится говорить: мы возьмем второго-третьего лучшего нападающего, как бы это ни выглядело. Вот где мы находимся.

Возможно, поэтому мы сейчас и делаем ставку на молодежь – у нас нет игроков калибра Дрогба, Азара. Нет таких парней, которые хотят перейти именно в «Челси», потому что мы лучшие и мы гарантированно выиграем трофей», – сказал бывший капитан и защитник «Челси» Терри.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Daily Mirror
logoЧелси
logoДжон Терри
logoДидье Дрогба
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЭден Азар
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