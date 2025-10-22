Шуманский пошутил про Кокорина: «Могу сравнить его с Пеле. Он любит Роналдо – может, с ним»

Артем Шуманский в шутку сравнил Александра Кокорина с Пеле и Роналдо.

Шуманский и Кокорин вместе выступали за «Арис » в 2023-2024 годах.

– Вы играли с Кокориным. Сейчас вы на связи?

– Да.

– С кем можете сравнить его из звезд мирового масштаба?

– Могу сравнить его с Пеле (улыбается). Он любит Роналдо , зубастика. Может, с ним, – сказал нападающий ЦСКА .

