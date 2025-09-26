Кокориным интересовались два клуба РПЛ. У форварда «Ариса» есть предложения из Азербайджана и стран Азии
Агент Александра Кокорина высказался о будущем футболиста.
«Саша хорошо общается с владельцем клуба. У них хорошие рабочие отношения. Я думаю, что на сегодняшний день ему комфортно в «Арисе», а «Арису» нужен Кокорин. Думаю, в конце сезона они поговорят о дальнейшем сотрудничестве.
У нас есть предложения из азиатских стран, из Азербайджана, было два предложения из РПЛ. По нему звонят, а он на поле показывает свою состоятельность. Возвращаясь к «Арису», отмечу, что у Александра с клубом складываются хорошие взаимоотношения. Саша помогает клубу, а клуб делает все возможное, что может ему дать», – сказал Тимофей Бердышев.
В этом сезоне 34-летний Кокорин провел 6 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиям. Контракт форварда с «Арисом» рассчитан до конца мая 2026 года.
