Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»

Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на решение о взыскании 923 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу клуба на решение о взыскании 923 миллионов рублей в пользу дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал», следует из материалов картотеки суда.

Таким образом, июльское решение арбитражного суда Москвы оставлено без изменений.

Иск к клубу поступил в суд в январе. Компания-истец сообщила на своем сайте, что требует вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.

