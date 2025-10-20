1

Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»

Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» на решение о взыскании 923 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу клуба на решение о взыскании 923 миллионов рублей в пользу дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал», следует из материалов картотеки суда.

Таким образом, июльское решение арбитражного суда Москвы оставлено без изменений.

Иск к клубу поступил в суд в январе. Компания-истец сообщила на своем сайте, что требует вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.

С «Крыльев Советов» взыскали 923 млн рублей по иску структуры «Ростеха»

«Крылья» обжалуют взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»: «Предлагали урегулирование мирным путем, но нас не услышали. На жизнь клуба судебные тяжбы не повлияют»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
Материалы по теме
