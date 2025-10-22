Челестини про пенальти «Акрона»: «Это контактный вид спорта, нужно смотреть, насколько футболист наиграл на пенальти. Судья сказал, что это современный футбол, но я не согласен»

Фабио Челестини рассказал о разногласиях с судьей Сергеем Цыганком.

– Сделали все, что запланировали. Я поменял 10 игроков, было очень много футболистов, которые находились без игровой практики. С учетом победы «Спартака» нам было важно выиграть и остаться лидером группы.

– Вы очень эмоционально реагировали на решения арбитров назначить пенальти. Если не секрет, что конкретно высказывали судьям?

– Если судья считает, что касание недостаточное, то нужно просто сказать, что оно недостаточное. И не надо свистеть пенальти в этом случае. Футбол – контактный вид спорта, всегда есть контакты. Поэтому нужно смотреть, насколько сильный был контакт, насколько футболист наиграл на пенальти.

Судья мне ответил, что это современный футбол. Я немножко не согласен с этим. Я на самом деле больше разозлился на Энрике Кармо , который не пробил по воротам в тот момент.

Мы несколько недель уже на пределе находимся. Плюс 10–12 игроков в сборных, во вторник все мои футболисты играли за национальные команды. В этом матче мне пришлось радикально поменять команду, но ребята очень хорошо отработали, – отметил главный тренер ЦСКА .