ЦСКА выиграл группу с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном» в Кубке России
ЦСКА выиграл группу в FONBET Кубке России.
Команда Фабио Челестини сегодня гарантировала себе первую строчку, одолев «Акрон» (3:2) в заключительном туре. У нее 13 очков и преимущество над «Локомотивом» (10 баллов) в личных встречах.
«Балтика» выйдет из группы с третьего места, «Акрон» уже точно последний.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
