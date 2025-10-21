ЦСКА выиграл группу с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном» в Кубке России

ЦСКА выиграл группу в FONBET Кубке России.

Команда Фабио Челестини сегодня гарантировала себе первую строчку, одолев «Акрон » (3:2) в заключительном туре. У нее 13 очков и преимущество над «Локомотивом » (10 баллов) в личных встречах.

«Балтика » выйдет из группы с третьего места, «Акрон» уже точно последний.