11

ЦСКА выиграл группу с «Локомотивом», «Балтикой» и «Акроном» в Кубке России

ЦСКА выиграл группу в FONBET Кубке России.

Команда Фабио Челестини сегодня гарантировала себе первую строчку, одолев «Акрон» (3:2) в заключительном туре. У нее 13 очков и преимущество над «Локомотивом» (10 баллов) в личных встречах.

«Балтика» выйдет из группы с третьего места, «Акрон» уже точно последний.

«Реал» против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кто победит?1952 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЮвентусЮвентус
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЦСКА
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
logoФабио Челестини
logoАкрон
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Арсенал» против «Атлетико», «Ман Сити» в гостях у «Вильярреала», «ПСЖ» – у «Байера», «Барса» забила 6 голов «Олимпиакосу», «Кайрат» сыграл 0:0 с «Пафосом»
58817 минут назадLive
Матч «Барселоны» с «Вильярреалом» в США отменен из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован»
1917 минут назад
За фолы Забарного судья назначил 2 пенальти в пользу «Байера» в матче с «ПСЖ». Украинец получил прямую красную во 2-м эпизоде, у немецкой команды удален Андрих
3726 минут назад
Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
4537 минут назад
Матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами отменен
9339 минут назад
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА – с «Динамо» Махачкала
2949 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА одолел «Акрон», «Спартак» победил «Динамо» Махачкала, «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в среду
50458 минут назад
Холанд забил в 12 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 22 гола на отрезке
1859 минут назад
Пока нынешний «Арсенал» бодается с «Атлетико», выиграй футболку непобедимого «Арсенала» 2004 в нашей новой игре!
сегодня, 19:30Тесты и игры
Флик о 6:1 с «Олимпиакосом»: «У «Барсы» были некоторые проблемы, но мы заслужили победу. Фермин провел невероятную игру. Это должно придать нам уверенности в матче с «Реалом»
16сегодня, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Атлетико». 4:0 – Дьокереш сделал дубль. Онлайн-трансляция
171 минуту назадLive
«Байер» – «ПСЖ». 2:6 – Дембеле забил, у Хвичи 1+1, Дуэ сделал дубль, Андрих и Забарный удалены. Онлайн-трансляция
473 минуты назадLive
«Гарсия – лучший кандидат для «Спартака», ситуацию надо довести до абсурда. Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги». Губерниев об испанце
16 минут назад
«Копенгаген» – «Боруссия» Дортмунд. 1:1 – Антон забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встречается с «Аль-Саддом» Клаудиньо, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
68 минут назадLive
«Ни в одном чемпионате такое не назначили бы. Не хотелось бы видеть настолько легковесные пенальти в нашей хорошей и серьезной лиге». Лапочкин о 1-м голе «Акрона» ЦСКА
29 минут назад
Вратарь «Акрона» Тереховский о 1-м голе ЦСКА: «Вы же не с телефона смотрите, у вас столько ракурсов. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
612 минут назад
ПСВ – «Наполи». 2:1 – Сайбари забил с паса Тила, у Буонджорно автогол. Онлайн-трансляция
216 минут назадLive
«Юнион» – «Интер». 0:3 – Чалханоглу реализовал пенальти, Думфрис и Лаутаро забили. Онлайн-трансляция
520 минут назадLive
Азербайджанские СМИ приписали Вальверде слова, что «Атлетик» может победить «Карабах» 9:0. Эрнесто опроверг: «Можете представить, чтобы какой-нибудь тренер сказал такое? Возмутительно»
846 минут назад