Оздоев и ПАОК хотят продлить контракт на год. Клуб высоко оценивает вклад хавбека (Sport24)
Магомед Оздоев хочет остаться в ПАОК.
По информации Sport24, российский полузащитник хочет продлить контракт с греческим клубом еще на один сезон. Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона.
В клубе высоко оценивают вклад игрока в результаты команды и положительно относятся к идее о заключении нового договора. Активных переговоров пока нет, стороны планируют вернуться к обсуждению этого вопроса зимой – за полгода до истечения действующего контракта.
Оздоев перешел в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк» летом 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Греции он провел 7 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
