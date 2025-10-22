Оздоев и ПАОК хотят продлить контракт на год. Клуб высоко оценивает вклад хавбека (Sport24)

Магомед Оздоев хочет остаться в ПАОК.

По информации Sport24, российский полузащитник хочет продлить контракт с греческим клубом еще на один сезон. Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В клубе высоко оценивают вклад игрока в результаты команды и положительно относятся к идее о заключении нового договора. Активных переговоров пока нет, стороны планируют вернуться к обсуждению этого вопроса зимой – за полгода до истечения действующего контракта.

Оздоев перешел в ПАОК из турецкого «Фатих Карагюмрюк» летом 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Греции он провел 7 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.