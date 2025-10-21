  • Спортс
Челестини про 3:2 с «Акроном»: «Команда была экспериментальной. Мы на пределе, на пределе! Во вторник многие ребята играли за сборную, уже давно по два матча в неделю»

Фабио Челестини после победы над «Акроном» отметил высокую нагрузку на ЦСКА.

– В первые 20-30 минут казалось, что ЦСКА не в своей тарелке. Согласны?

– Сегодняшняя команда была экспериментальной. Мы на пределе. На пределе! И уже давно на пределе. В Кубке мы играем 4-5 игроками, которые задействованы в РПЛ, но сегодня мы уже не могли так делать. Потому что еще во вторник многие ребята играли за сборную, уже давно они играли по два матча в неделю.

Мы поменяли систему, и ребята сделали это хорошо. У «Акрона» был мяч, но в концовке тайма мы доминировали на поле. Может, недоставало качества, но ребята очень хорошо работали.

– Как родилась идея выпустить Вильягру одного в опорную зону?

– Потому что других не было. Другого опорника не было, кто мог ассистировать Родриго. Были две «восьмерки», которые обычно там не играют. Но Родриго нравится играть одному, он типичная «пятерка». Нравится играть перед защитником, и он в своей позиции все сделал хорошо.

Надо учитывать, что последний раз, когда Родриго выходил в стартовом составе, это был декабрь 2024 года. Учитывая все это время, я доволен тем, как он отыграл, – сказал главный тренер ЦСКА.

