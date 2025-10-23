«Роналду – феномен, его нельзя списывать со счетов. Он выиграл все, но ставит цели – забить 1000 голов и играть вместе с сыном». Воспитанник «МЮ» Симпсон о 40-летнем Криштиану
Дэнни Симпсон считает, что Криштиану Роналду продолжит играть и после 40 лет.
«Не думаю, что его можно списывать со счетов. Пока он забивает голы, пока он не получает травм, меня это не удивит, ведь он таков.
Я знаю, что он хочет забить 1000 голов. И, думаю, он хочет играть вместе с сыном.
Играть со своим сыном – это, пожалуй, одна из самых больших целей, к которой можно стремиться после того, как ты все выиграл. Разделить поле с сыном, должно быть, это особое чувство.
Он действительно ставит перед собой цели – 1000 голов и выступления с сыном, – но подумает ли, достигнув их: «Ну вот, теперь я всего добился»? Не знаю, куда можно двигаться после этого.
Он просто феноменальный человек и игрок. То, что он сделал для футбола, невероятно», – сказал воспитанник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
