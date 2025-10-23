  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уоддл о Кейне: «Зачем ему уходить из «Баварии», а клубу избавляться от него? Левандовского отпустили, но его статистика сейчас феноменальна. Харри тоже полагается на интеллект, а не на скорость»
9

Уоддл о Кейне: «Зачем ему уходить из «Баварии», а клубу избавляться от него? Левандовского отпустили, но его статистика сейчас феноменальна. Харри тоже полагается на интеллект, а не на скорость»

Крис Уоддл считает, что Харри Кейну нет смысла покидать «Баварию».

Ранее сообщалось, что 32-летний нападающий может вернуться в АПЛ в 2026 году.

«Зачем ему уходить из «Баварии»? Знаете, я бы хотел, чтобы он думал: «Я был там, я завоевал это», что он уже сделал. Он выиграл трофей, и это было приятно видеть.

Я хотел увидеть, как он сделает то же, что и Левандовски, перейдя в «Барселону» или «Реал Мадрид». Уверен, он счастлив в «Баварии». Его, должно быть, любят игроки, болельщики и все остальные. Так зачем же им избавляться от Харри Кейна?

Я знаю, что ему уже за 30, и некоторые клубы решают заработать на игроках. Левандовского отпустили с мыслью, что лучшие дни у него уже позади, что, оглядываясь назад, оказалось ошибкой.

Если посмотреть на статистику голов Левандовского, она абсолютно феноменальна. И он продолжает забивать, независимо от того, выходит ли он на замену или в стартовом составе. Он никогда не терял этот навык и не полагается на скорость.

Харри Кейн тоже полагается не на скорость, а на футбольный интеллект», – сказал экс-игрок сборной Англии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoБавария
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
болельщики
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
деньги
возможные трансферы
logoЛа Лига
Крис Уоддл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Кейна 23 гола в 15 матчах сезона за «Баварию» и Англию
вчера, 19:28
Кейн забил в 10 матчах подряд за «Баварию» и сборную Англии
вчера, 19:19
Гендиректор «Баварии» о 100 млн евро за Кейна: «Если бы нам сказали, что Харри будет играть все лучше с каждым сезоном, мы заплатили бы еще больше»
вчера, 14:40
Маттеус о Кейне: «В мире нет лучше форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров»
20 октября, 20:46
Главные новости
Фермин, ван Дейк, Габриэл, Гордон, Нуну Мендеш, Думфрис и Викарио – в сборной тура ЛЧ
11 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» примет «Сочи», «Балтика» против «Локомотива»
56 минут назад
Виртц лидирует по созданным моментам и ожидаемым ассистам среди всех игроков АПЛ
27 минут назад
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»
35 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Шахтер» примет «Легию». «Пэлас» против АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»
сегодня, 08:46
«Роналду – феномен, его нельзя списывать со счетов. Он выиграл все, но ставит цели – забить 1000 голов и играть вместе с сыном». Воспитанник «МЮ» Симпсон о 40-летнем Криштиану
52 минуты назад
Лещук о критике от Быстрова: «Будет в «Динамо» – сможет купить вратаря. Тяжело, когда по тебе проходятся за каждую помарку. В хоккее поддерживают голкиперов, а в футболе – «должен выручать»
сегодня, 14:27
Сделавший хет-трик Фермин Лопес признан игроком недели в ЛЧ
сегодня, 14:14
Беллингем о «Реале»: «Я не считал прошлый сезон провальным, у меня было 15 голов и 14 передач. Были хорошие моменты, но пока я не на том уровне, что в первый год»
сегодня, 13:58
Полиция проводит проверку в связи с нападением судьи Захарова на пешехода: «Устанавливаются все обстоятельства случившегося»
сегодня, 13:36Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»
11 минут назад
Тчуамени про 1:0 с «Юве»: «Заслуженная победа, соперник много оборонялся, и «Реалу» было непросто. У нас отличная полузащита, каждый игрок знает, что должен делать»
13 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
35 минут назадLive
Гойкович о Батракове: «Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей, все говорили, что он топ-футболист! И что было потом? Ничего. Нужно повторять достижение не в одном сезоне»
36 минут назад
Нутрициолог про «Kinder Сюрприз»: «Станкович прав, ограничивая себя. Там может прятаться пальмовое масло, вредный рафинированный жир. При этом высокая калорийность и низкая питательная ценность»
41 минуту назад
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление недоброжелателей»
52 минуты назад
«Краснодар» – «Сочи». Кривцов, Перрен и Корякин играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
57 минут назад
Гогниев оштрафован на 10 тысяч рублей за уход «Алании» с поля в матче с «Велесом»
сегодня, 14:25Видео
Матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Панатинаикос» второй раз перенесен из-за погоды. Сыграют в 22:00 мск вместо 17:30
сегодня, 14:13