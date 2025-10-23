Уоддл о Кейне: «Зачем ему уходить из «Баварии», а клубу избавляться от него? Левандовского отпустили, но его статистика сейчас феноменальна. Харри тоже полагается на интеллект, а не на скорость»

Крис Уоддл считает, что Харри Кейну нет смысла покидать «Баварию».

Ранее сообщалось, что 32-летний нападающий может вернуться в АПЛ в 2026 году.

«Зачем ему уходить из «Баварии»? Знаете, я бы хотел, чтобы он думал: «Я был там, я завоевал это», что он уже сделал. Он выиграл трофей, и это было приятно видеть.

Я хотел увидеть, как он сделает то же, что и Левандовски , перейдя в «Барселону» или «Реал Мадрид». Уверен, он счастлив в «Баварии». Его, должно быть, любят игроки, болельщики и все остальные. Так зачем же им избавляться от Харри Кейна ?

Я знаю, что ему уже за 30, и некоторые клубы решают заработать на игроках. Левандовского отпустили с мыслью, что лучшие дни у него уже позади, что, оглядываясь назад, оказалось ошибкой.

Если посмотреть на статистику голов Левандовского, она абсолютно феноменальна. И он продолжает забивать, независимо от того, выходит ли он на замену или в стартовом составе. Он никогда не терял этот навык и не полагается на скорость.

Харри Кейн тоже полагается не на скорость, а на футбольный интеллект», – сказал экс-игрок сборной Англии.