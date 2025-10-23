Фигу о класико: «Реал» победит 3:1, они используют прошлый год как мотивацию. Явного фаворита нет никогда, но у хозяев поля небольшое преимущество»

Луиш Фигу предсказал победу «Реала» в класико.

Мадридцы в воскресенье примут «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги. В прошлом сезоне «блауграна» выиграла все четыре матча с «Мадридом».

«Думаю, «Реал Мадрид » победит со счетом 3:1. Они играют дома, а это всегда имеет значение. Кроме того, будет хорошая и зрелищная игра с голами.

Если «Мадрид» сосредоточится на том, что произошло в прошлом году, они будут использовать это как мотивацию. Но каждый сезон начинается с нуля, с новыми игроками и другими целями.

В класико никогда не бывает явного фаворита. Это особенный матч, в какой бы форме вы ни приехали.

Возможно, у хозяев поля есть небольшое преимущество, но это ничего не гарантирует», – сказал экс-полузащитник «Реала» и «Барсы» для Betfair.