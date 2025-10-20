Черчесов о лимите: «Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев появились, когда можно заявлять 13 иностранцев. Если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда»
Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров.
– Вы долгое время работали в сборной. На ваш взгляд, способствует ли лимит появлению большого числа молодых россиян?
– Ну вот сейчас же появились Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев – и это произошло с нынешним лимитом, когда можно заявлять 13 иностранцев. То есть, если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда – с лимитом или без. Лимит должен быть, надо защищать свою индустрию. Другое дело, решение должно быть взвешенным.
– Если тренеров соберет министр и спросит мнение, сколько иностранцев может быть в новом формате лимита?
– Мне вообще все равно, мы все будем в одинаковой ситуации. Меня интересует здесь то, чтобы все иностранцы в заявке могли играть на поле, – сказал главный тренер «Ахмата».
