Черчесов о лимите: «Кисляк, Батраков, Раков, Глебов, Садулаев появились, когда можно заявлять 13 иностранцев. Если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда»

Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров.

– Вы долгое время работали в сборной. На ваш взгляд, способствует ли лимит появлению большого числа молодых россиян?

– Ну вот сейчас же появились Кисляк , Батраков , Раков , Глебов , Садулаев – и это произошло с нынешним лимитом, когда можно заявлять 13 иностранцев. То есть, если ты талантливый игрок, ты пробьешься всегда – с лимитом или без. Лимит должен быть, надо защищать свою индустрию. Другое дело, решение должно быть взвешенным.

– Если тренеров соберет министр и спросит мнение, сколько иностранцев может быть в новом формате лимита?

– Мне вообще все равно, мы все будем в одинаковой ситуации. Меня интересует здесь то, чтобы все иностранцы в заявке могли играть на поле, – сказал главный тренер «Ахмата ».