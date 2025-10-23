Матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Панатинаикос» второй раз перенесен из-за погоды. Сыграют в 22:00 мск вместо 17:30

Матчи общего этапа Лиги Европы начнут позже из-за угрозы шторма.

Матч 3-го тура Лиги Европы «Фейеноорд » – «Панатинаикос » состоится сегодня в 22:00 мск.

В Роттердаме объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за штормового ветра. По этой причине время начала матча менялось несколько раз, до этого планировалось начать игру в 17:30 по московскому времени. Примерно за два часа до предполагаемого начала игры, когда прогноз погоды сменился, старт перенесли на вечерний слот.

Окончательным решением УЕФА и местных властей стал перенос игры на 22:00 мск.

Дедлайн тура в Фэнтези Лиги Европы на Спортсе’’ , ранее сдвинутый на 17:30, возвращен на 19:45 мск – когда по изначальному плану начнутся первые матчи дня.

