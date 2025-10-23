Сделавший хет-трик Фермин Лопес признан игроком недели в ЛЧ
Фермин Лопес выбран лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Барселоны» поучаствовал в разгроме «Олимпиакоса» (6:1) в 3-м туре общего этапа. На его счету голы на 7-й, 38-й и 76-й минутах.
На награду также претендовали Деннис Ман (ПСВ), Феликс Нмеча («Боруссия») и Горка Гурусета («Атлетик»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
