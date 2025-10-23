Видео
Гогниев оштрафован на 10 тысяч рублей за уход «Алании» с поля в матче с «Велесом»

Спартак Гогниев получил штраф за уход «Алании» с поля в матче с «Велесом».

Команды встречались в 14-м туре «Золота» Leon Второй лиги А, клуб из Москвы победил со счетом 4:0. На 17-й минуте игры тренер владикавказцев увел команду с поля после назначения пенальти в ее ворота, футболисты вернулись через пять минут. В момент исполнения 11-метрового удара голкипер «Алании» Бязров ушел из ворот и дал сопернику забить.

«За умышленное вмешательство официального лица клуба в ход матча штраф Гогниеву 10 тысяч рублей. Это максимальный штраф во Второй лиге.

Если бы матч не был завершен, это было бы техническое поражение», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
