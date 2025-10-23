Алонсо об Эндрике: «Все хотят играть, а молодой футболист – тем более. Он должен быть терпеливым, готовым и знать, что он в «Реале». Его время еще придет»
Хаби Алонсо ответил на вопрос об игровом времени Эндрика.
«Очевидно, что все хотят играть. А молодой игрок – тем более.
Учитывая контекст, мы хотим давать результат прямо сейчас. Он должен быть терпеливым, быть готовым и знать, что он в «Реале». Его время еще придет», – сказал главный тренер «Реала» TNT Sports Brasil.
Эндрик пнул бутылку, узнав, что не сыграет с «Хетафе». Это стало «последней каплей» для форварда «Реала» – он готов уйти в аренду в январе
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
