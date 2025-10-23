  • Спортс
  Пятибратов против отставки Ромащенко из «Урала»: «Нельзя после каждого негативного матча менять тренера, это российское достояние. «Спартак» не может уволить Станковича – он плюнул на всю страну»
Видео
14

Пятибратов против отставки Ромащенко из «Урала»: «Нельзя после каждого негативного матча менять тренера, это российское достояние. «Спартак» не может уволить Станковича – он плюнул на всю страну»

Дмитрий Пятибратов призвал сохранить Мирослава Ромащенко во главе «Урала».

Клуб из Екатеринбурга идет на третьем месте в Pari Первой лиге. «Урал» обыграл «Чайку» в 15-м туре соревнования, это первая победа команды в четырех матчах.

Экс-тренер «Факела» заявил, что выступает против возможной отставки Ромащенко.

«Мы не можем после каждого негативного матча, даже если серии поражений, менять тренера. Это достояние российское, им надо дорожить.

«Спартак» не может уволить [Деяна] Станковича, он уже там такой беспредел устроил – извините, что я на личности перешел. Человек плюнул на всю страну, обвинив нас с вами, что мы не любим его только по национальному признаку, хотя, клянусь, это не так. 

Ромащенко – человек молодой, работал в штабе Станислава Саламовича [Черчесова] в сборной [России], который имеет свое видение, репутацию зрелого человека. Поработал в «Ахмате» – может, это был не очень удачный опыт, но нет такого понятия «плохой тренер», есть обстоятельства, которые влияют на тренера.

Я за то, чтобы он работал, потому что когда пишут, что Пятибратов придет в тот клуб, Кержаков уже ездил, поверьте, это влияет. Я как действующий тренер вам говорю, что очень тяжело сейчас сохранять спокойствие в информационном поле, где мы находимся. Футболисты все читают, скандируют. Они приходят домой, их жены тоже обращают внимание. У них родители, друзья», – сказал Пятибратов в шоу «Мы хотим играть в футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
