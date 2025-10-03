  • Спортс
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»

Юрий Первак не видит Романа Ротенберга руководителем футбольного «Динамо».

В июне Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера СКА, а затем вошел в совет директоров хоккейного «Динамо». 

«Не представляю, чтобы Роман Ротенберг стал руководителем футбольного «Динамо». Его тренерская работа в хоккее не увенчалась ничем. Откуда тогда этому взяться в футболе?

Понятно, что слухи бывают разные. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Но ему же надо чем-то руководить, его устроили в хоккейное «Динамо». Возможности же есть», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак.

Как дела у Ротенберга: создал команду МХЛ, встречался с Овечкиным, повезет сборную в Новосибирск

