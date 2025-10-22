«Спортинг» опроверг интерес к Сафонову: «Информация не соответствует действительности»
«Спортинг» опроверг интерес к Матвею Сафонову.
Сообщалось, что вратаря «ПСЖ» могут арендовать лиссабонский клуб, «Валенсия» и «Брага».
– Есть информация о том, что Сафонов может быть арендован «Спортингом». Действительно ли голкипер есть в списке интересов клуба?
– Эта информация не соответствует действительности, – сказали в пресс-службе «Спортинга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
