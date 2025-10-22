  • Спортс
  • «Спортинг» опроверг интерес к Сафонову: «Информация не соответствует действительности»
«Спортинг» опроверг интерес к Сафонову: «Информация не соответствует действительности»

«Спортинг» опроверг интерес к Матвею Сафонову.

Сообщалось, что вратаря «ПСЖ» могут арендовать лиссабонский клуб, «Валенсия» и «Брага».

– Есть информация о том, что Сафонов может быть арендован «Спортингом». Действительно ли голкипер есть в списке интересов клуба?

– Эта информация не соответствует действительности, – сказали в пресс-службе «Спортинга».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoМатвей Сафонов
возможные трансферы
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
