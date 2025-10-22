«Спортинг» опроверг интерес к Сафонову: «Информация не соответствует действительности»

«Спортинг» опроверг интерес к Матвею Сафонову.

Сообщалось , что вратаря «ПСЖ » могут арендовать лиссабонский клуб, «Валенсия» и «Брага».

– Есть информация о том, что Сафонов может быть арендован «Спортингом». Действительно ли голкипер есть в списке интересов клуба?

– Эта информация не соответствует действительности, – сказали в пресс-службе «Спортинга ».