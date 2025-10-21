Агент Барбоза о Сафонове: «Варианты с «Валенсией», «Брагой» и «Спортингом» сейчас не выглядят реально. В топовых командах Испании и Португалии в основном есть вратари»

Агент Паулу Барбоза высказался о будущем Матвея Сафонова.

Ранее сообщалось , что «ПСЖ » готов отпустить российского вратаря в аренду. Интерес к Сафонову проявляют «Валенсия », «Брага » и «Спортинг ».

«Надо понимать, действительно ли есть такие варианты у Сафонова. Считаю, что Сафонов – это топовый вратарь. И ему нужна хорошая команда. И чтобы он играл, существует не так много клубов. С другой стороны, ему точно нужно играть.

Думаю, этот вопрос будет решаться только в конце декабря. И надо будет понимать, какой вариант он выберет. Что касается Испании и Португалии, то это будет не так просто. В топовых командах в основном тут есть вратари. Надо ждать и смотреть, какие еще будут предложения, если он действительно намерен переехать в другой клуб. Варианты с «Валенсией», «Брагой» и лиссабонским «Спортингом» сейчас не выглядят реально», – сказал Барбоза.