  • Григорян о «Балтике»: «Они разрушили игру всех топ-соперников, с которыми встречались. Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Может, это и не искусство, но качественное ремесло»
Григорян о «Балтике»: «Они разрушили игру всех топ-соперников, с которыми встречались. Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Может, это и не искусство, но качественное ремесло»

Александр Григорян сказал, что «Балтика» демонстрирует высокое качество футбола.

После 12 туров клуб из Калининграда занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 23 очками. 

«Балтика» с огромным преимуществом лидирует в чемпионате по проценту выигранных единоборств в обороне. Эта команда невероятно хороша в том, чтобы ломать игру противника.

Они разрушили игру всех топовых соперников, с которыми встретились в рамках РПЛ. Ведущие команды лиги думали только о том, как бы поднять голову в этих матчах.

Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Отсюда же выигранные подборы и точные длинные передачи.

Может, это и не искусство, какое можно увидеть в лучших играх ЦСКА и «Локомотива», но это качественное ремесло»,  - считает бывший главный тренер «Анжи». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
