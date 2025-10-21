Григорян о «Балтике»: «Они разрушили игру всех топ-соперников, с которыми встречались. Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Может, это и не искусство, но качественное ремесло»

Александр Григорян сказал, что «Балтика» демонстрирует высокое качество футбола.

После 12 туров клуб из Калининграда занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ с 23 очками.

«Балтика » с огромным преимуществом лидирует в чемпионате по проценту выигранных единоборств в обороне. Эта команда невероятно хороша в том, чтобы ломать игру противника.

Они разрушили игру всех топовых соперников, с которыми встретились в рамках РПЛ. Ведущие команды лиги думали только о том, как бы поднять голову в этих матчах.

Талалаев лучше всех в стране готовит команду в функциональном плане. Отсюда же выигранные подборы и точные длинные передачи.

Может, это и не искусство, какое можно увидеть в лучших играх ЦСКА и «Локомотива», но это качественное ремесло», - считает бывший главный тренер «Анжи».