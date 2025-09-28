  • Спортс
  • Талалаев на вопрос о словах Миронова из «Ростова» про корону: «Как это связано с сегодняшней игрой? Занимайтесь развитием футбола»
27

Талалаев на вопрос о словах Миронова из «Ростова» про корону: «Как это связано с сегодняшней игрой? Занимайтесь развитием футбола»

Андрея Талалаева спросили о словах Алексея Миронова про корону.

Сегодня «Балтика» уступила ЦСКА в 10-м туре Мир РПЛ (0:1). 

Футболист «Ростова» Миронов сказал, что вам иногда надо снимать корону.

– Как это связано с сегодняшней игрой?

Это связано с нашим футболом.

– Занимайтесь его развитием, – сказал главный тренер «Балтики».

Хавбек «Ростова» Миронов считает, что Талалаев зазвездился: «Нужно снимать корону чуть-чуть, чтобы ему ее не поправляли. Завтра «Балтике» тоже по шапке дадут»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
