Талалаев на вопрос о словах Миронова из «Ростова» про корону: «Как это связано с сегодняшней игрой? Занимайтесь развитием футбола»
Андрея Талалаева спросили о словах Алексея Миронова про корону.
Сегодня «Балтика» уступила ЦСКА в 10-м туре Мир РПЛ (0:1).
– Футболист «Ростова» Миронов сказал, что вам иногда надо снимать корону.
– Как это связано с сегодняшней игрой?
– Это связано с нашим футболом.
– Занимайтесь его развитием, – сказал главный тренер «Балтики».
Хавбек «Ростова» Миронов считает, что Талалаев зазвездился: «Нужно снимать корону чуть-чуть, чтобы ему ее не поправляли. Завтра «Балтике» тоже по шапке дадут»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
