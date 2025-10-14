Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев – топ, точно как Моуринью. Он разговаривает эмоционально лишь во время тренировок или по ходу игр. В раздевалке не летают бутылки или что-то такое»

Чинонсо Оффор охарактеризовал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Я ничего не могу сказать о других специалистах в РПЛ , потому что с ними не работал. Но на сто процентов уверен: наш тренер точно как Моуринью . Он всегда показывает эмоции и любовь.

Вы видите его только на играх, когда он кричит и подбадривает нас. Но мы работаем с ним каждый день. И могу сказать, что Талалаев – топ!

И в раздевалке во время перерыва, и до матча он абсолютно спокоен. Андрей Талалаев разговаривает громко и эмоционально лишь во время тренировок или по ходу игр. Не могу вспомнить, чтобы в раздевалке летали бутылки или что‑то такое. Но это не значит, что главный тренер не показывает эмоции», – сказал форвард «Балтики».