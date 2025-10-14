Форвард «Балтики» Оффор: «Талалаев – топ, точно как Моуринью. Он разговаривает эмоционально лишь во время тренировок или по ходу игр. В раздевалке не летают бутылки или что-то такое»
Чинонсо Оффор охарактеризовал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Я ничего не могу сказать о других специалистах в РПЛ, потому что с ними не работал. Но на сто процентов уверен: наш тренер точно как Моуринью. Он всегда показывает эмоции и любовь.
Вы видите его только на играх, когда он кричит и подбадривает нас. Но мы работаем с ним каждый день. И могу сказать, что Талалаев – топ!
И в раздевалке во время перерыва, и до матча он абсолютно спокоен. Андрей Талалаев разговаривает громко и эмоционально лишь во время тренировок или по ходу игр. Не могу вспомнить, чтобы в раздевалке летали бутылки или что‑то такое. Но это не значит, что главный тренер не показывает эмоции», – сказал форвард «Балтики».
