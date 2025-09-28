Талалаев о «Балтике»: «Мы простая команда. Дух победителей, какой есть у армейцев, не приобрести сразу. ЦСКА и «Краснодар» – две самые играющие команды в РПЛ»

Андрей Талалаев заявил, что «Балтика» пока не обладает духом победителей.

Калининградцы идут пятыми в таблице Мир РПЛ с 17 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на 3 очка.

Сегодня команда Талалаева сыграет в гостях с ЦСКА в 10-м туре чемпионата России. Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

– Как лидерские позиции влияют на менталитет команды?

– Сразу его не поменять. Простая команда, вышедшая из Первой лиги. Знаем, что мы умеем, и делаем, что получается. Ребята постепенно растут и развиваются. Но за один момент не приобрести дух победителей, какой есть у армейцев.

– ЦСКА больше всех забивает в быстрых атаках.

– Все говорят, что мы сдуваемся, противопоставить этому что‑то сложно. Очень надеемся, что те сильные качества, которые у нас есть, проявятся сегодня в игре. Играем против хорошей команды, по футболу они с «Краснодаром » – две самые играющие команды в РПЛ .

– Оффор выходит вместо Хиля. Почему приняли такое решение?

– А вы видели, сколько ЦСКА забивал в первом тайме, а сколько во втором? Если 75 процентов голов команда забивает в первом тайме, то давайте сыграем во втором и посмотрим, кто куда придет, – сказал главный тренер «Балтики».