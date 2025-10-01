Андрей Талалаев: «Надеюсь, что «Балтике» даже поможет пропущенный гол от ЦСКА. Состав на матч с «Акроном» будет понимать, что надо играть до конца и что без мячей нельзя выиграть»

Андрей Талалаев высказался о настрое «Балтики» на матч с «Акроном».

1 октября команды сыграют в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет.

Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном », будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть.

Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой. Нам надо забить и не пропустить, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев .