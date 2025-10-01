Андрей Талалаев: «Надеюсь, что «Балтике» даже поможет пропущенный гол от ЦСКА. Состав на матч с «Акроном» будет понимать, что надо играть до конца и что без мячей нельзя выиграть»
Андрей Талалаев высказался о настрое «Балтики» на матч с «Акроном».
1 октября команды сыграют в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет.
Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном», будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть.
Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой. Нам надо забить и не пропустить, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
