Гендиректор «Милана» о Батракове: «Мы не интересуемся этим футболистом»

В «Милане» опровергли интерес к Алексею Батракову.

Ранее сообщалось, что представители «Милана» и других европейских клубов следили за игрой полузащитника «Локомотива» на матчах Россия – Боливия (3:0) и «Локомотив» –ЦСКА (3:0) в Мир РПЛ.

– В России пишут, что топ-клубы Италии интересуются Батраковым. «Милан» интересуется?

– Нет, мы не интересуемся этим футболистом, – сказал генеральный директор «россонери» Джорджио Фурлани.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
