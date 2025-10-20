Гендиректор «Милана» о Батракове: «Мы не интересуемся этим футболистом»

В «Милане» опровергли интерес к Алексею Батракову.

Ранее сообщалось , что представители «Милана » и других европейских клубов следили за игрой полузащитника «Локомотива » на матчах Россия – Боливия (3:0) и «Локомотив» –ЦСКА (3:0) в Мир РПЛ .

– В России пишут, что топ-клубы Италии интересуются Батраковым. «Милан» интересуется?

– Нет, мы не интересуемся этим футболистом, – сказал генеральный директор «россонери» Джорджио Фурлани.