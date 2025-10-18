Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку»

Михаил Галактионов не считает гол Дмитрия Воробьева ЦСКА случайностью.

– Ваш комментарий по поводу гола Воробьева. Что это было вообще?

– Давайте говорить, что он зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку.

– Алексей Батраков тоже считает, что это был не навес.

– Давайте этого придерживаться. Он забил хороший мяч, провел хорошую игру. Поэтому надо поздравить его, но в то же время нельзя довольствоваться малым.

Есть цель – я ему это говорил. Когда он играл в «Оренбурге », был один Воробьев, первый сезон в «Локомотиве» – другой. И для того, чтобы расти, нужно прибавлять, делать новые шаги. Тогда это будет футболист другого уровня, – отметил главный тренер «Локомотива ».