Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку»
Михаил Галактионов не считает гол Дмитрия Воробьева ЦСКА случайностью.
– Ваш комментарий по поводу гола Воробьева. Что это было вообще?
– Давайте говорить, что он зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку.
– Алексей Батраков тоже считает, что это был не навес.
– Давайте этого придерживаться. Он забил хороший мяч, провел хорошую игру. Поэтому надо поздравить его, но в то же время нельзя довольствоваться малым.
Есть цель – я ему это говорил. Когда он играл в «Оренбурге», был один Воробьев, первый сезон в «Локомотиве» – другой. И для того, чтобы расти, нужно прибавлять, делать новые шаги. Тогда это будет футболист другого уровня, – отметил главный тренер «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
