  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку»
15

Галактионов о голе Воробьева от углового флага: «Зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку»

Михаил Галактионов не считает гол Дмитрия Воробьева ЦСКА случайностью.

– Ваш комментарий по поводу гола Воробьева. Что это было вообще?

– Давайте говорить, что он зряче внешней стороной стопы вырезал мяч и наказал вратаря за ошибку.

– Алексей Батраков тоже считает, что это был не навес.

– Давайте этого придерживаться. Он забил хороший мяч, провел хорошую игру. Поэтому надо поздравить его, но в то же время нельзя довольствоваться малым.

Есть цель – я ему это говорил. Когда он играл в «Оренбурге», был один Воробьев, первый сезон в «Локомотиве» – другой. И для того, чтобы расти, нужно прибавлять, делать новые шаги. Тогда это будет футболист другого уровня, – отметил главный тренер «Локомотива».

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?1711 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Воробьев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoМихаил Галактионов
logoОренбург
logoВладислав Тороп
logoАлексей Батраков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини о голе «Локо» от углового флага: «Торопу надо учиться. Весь ЦСКА сегодня много ошибался. Будут хорошие и плохие игры, так что спокойствие»
12сегодня, 20:24
Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Внукам буду рассказывать, что бил по воротам»
69сегодня, 19:39
Воробьев забил ЦСКА ударом от углового флага
67сегодня, 17:44Фото
Главные новости
Судья Данкерт о засчитанном голе Кейна «Боруссии»: «Это был не толчок в спину Гирасси, а обычная для Бундеслиги борьба. Я был уверен в своем решении, ВАР подтвердил его»
2 минуты назад
«Марсель» вывел из обращения 30-й номер Манданда. Вратарь – рекордсмен клуба по числу матчей
226 минут назад
Гаскойн не бросит пить: «Я делаю это просто так, не думая про вчера и завтра. Я не изменился и даже не знаю, как это сделать, я умру Газзой. Я ранил родителей, но больше всего ранишь себя»
626 минут назад
Воробьев о голе ЦСКА от углового флага: «Хотел подать, но получилось как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю семье»
839 минут назадВидео
Фанаты «Баварии» вывесили баннеры против возвращения Боатенга в клуб: «Тот, кто дает место преступнику, разделяет его вину. Боатенг, иди на хрен!»
241 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» победил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
3347 минут назад
Гринвуд сделал первый покер в карьере – в матче «Марселя» с «Гавром». Экс-вингер «МЮ» обогнал Фати и идет вторым в списке бомбардиров Лиги 1
1352 минуты назад
Доменек о выборе состава по знакам зодиака: «В сборной я никогда такого не делал, но в «Лионе» выпускал скорпионов вместе, чтобы избежать проблем»
19сегодня, 20:40
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Рому», «Наполи» уступил «Торино», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в воскресенье
75сегодня, 20:40
Игроки «Атлетико» и «Осасуны» 15 секунд стояли на месте в знак протеста против матча в Майами, фанаты скандировали «Тебас, уходи». В трансляции это не показали
13сегодня, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев о работе Европе: «Сначала надо доказать в России. Амбиции остаются, но если и ехать, то с конкретным умением давать результат»
3 минуты назад
Киву после победы над «Ромой»: «Это заслуга игроков «Интера», оставивших позади разочарования прошлого сезона и показывающих, что мы можем конкурировать во всех турнирах»
5 минут назад
Маскерано считает, что Месси заслуживает приз MVP сезона МЛС: «По цифрам он лучший, но его вклад выходит за рамки статистики. Люди наслаждаются его игрой»
112 минут назад
Первый темнокожий игрок в истории «Ливерпуля» Гэйл о юношестве: «Я сталкивался с расизмом на улицах, в школе – везде. Это было время расовой напряженности между нами и полицией»
118 минут назад
Эммануэль Эменике: «Спартак» – самый популярный клуб России и должен бороться за самые высокие места. Если он этого не делает, то не справляется с задачами»
219 минут назад
«Марсель» вышел на 1-е место в Лиге 1 после 8-го тура. Команда Де Дзерби опережает «ПСЖ» на 1 очко
130 минут назад
«МЮ» лидировал по ударам и xG в АПЛ перед этим туром. В воскресенье команда Аморима сыграет с «Ливерпулем»
38 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 6 голов «Гавру», «Монако» Головина сыграл вничью с «Анже», «Ницца» победила «Лион»
2441 минуту назад
ЧМ-2025 (U20). Колумбия обыграла Францию в матче за 3-е место
46 минут назад
«Атлетико» не проигрывает 6 матчей подряд. Сегодня победили «Осасуну» – 1:0
248 минут назад