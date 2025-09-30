  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов выложил фото со скамейки запасных на вопрос об ощущениях от игры за «ПСЖ». Вратарь ни разу не сыграл за клуб в этом сезоне
Фото
16

Сафонов выложил фото со скамейки запасных на вопрос об ощущениях от игры за «ПСЖ». Вратарь ни разу не сыграл за клуб в этом сезоне

Матвей Сафонов высказался о статусе запасного вратаря в «ПСЖ».

Российский голкипер не сыграл ни одного матча за парижан в нынешнем сезоне. В последний раз он играл за «ПСЖ» в мае.

– Сильно бьет по морали, когда видишь себя не в основе?

– На самом деле, это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально. Но расстроиться – самое простое в этой ситуации. Гораздо тяжелее сохранять мотивацию и силы на дальнейшую борьбу, – ответил Сафонов подписчику в инстаграме.

На вопрос об ощущениях от игры за «ПСЖ» вратарь выложил фото со скамейки запасных.

Фото: инстаграм Матвея Сафонова

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?191 голос
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Матвея Сафонова
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби – лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»
7 минут назад
Маттеус про 10 голов Кейна в 5 матчах Бундеслиги: «Рекорды Левандовского и Мюллера будут побиты, если все продолжится так же. Харри вдохновляет умным стилем игры»
537 минут назад
Клопп про 64 команды на ЧМ-2030: «Что бы ни сказал, могу то же самое рассказать микроволновке – эффект тот же. Почему бы не сказать футболистам, что у вас может быть восемь недель отпуска?»
1156 минут назад
«Факел» ведет переговоры с Василенко. Тренер хочет зарплату 1,5 млн рублей в месяц плюс повышение оклада и бонусы за выход в РПЛ (Иван Карпов)
34сегодня, 10:30
«Милан» и «Интер» о покупке «Сан-Сиро»: «Исторический шаг для будущего клубов и Милана. Построим стадион мирового класса, который станет архитектурным символом города»
10сегодня, 10:21
Дивеев о россиянах, которых могут номинировать на «Золотой мяч» в будущем: «Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить»
104сегодня, 10:07
Джейми Каррагер: «Компетентный тренер мог бы вывести «МЮ» в еврокубки. Они могут играть в 4 защитника: Бруну – десятка, Мбемо – справа, Кунья – слева, Шешко – в атаке»
25сегодня, 10:01
«Кайрат» и «Реал» встретятся сегодня в ЛЧ! Смотрите матч и получите 3 фрибета по 500 рублей в БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Уэйн Руни: «Виртц вредит балансу «Ливерпуля» и его игре. Не вижу, как вписать его в эту систему. Если выбирать между ним и Собослаи, я бы выбрал Доминика»
22сегодня, 09:58
«Балтика» обратилась в ЭСК по неудалению Акинфеева и голу Дивеева
51сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Ямаля о словах после «Золотого мяча»: «Я сказал, что мой сын лучший в мире. Ничего глупого. Ну да ладно, пусть говорят»
18 минут назад
Деку о Гави: «Незаменимый игрок и яркая личность – надеюсь, он станет легендой, как Хави и Пуйоль. Решение об операции принято ради его будущего»
119 минут назад
Ширер о Холанде: «Эрлинг – настоящая «девятка», он живет ради голов. Вполне возможно, что он побьет мой рекорд»
640 минут назад
Маласиа восстановлен в основном составе «МЮ». Защитник тренировался отдельно, его не смогли продать
241 минуту назад
Яковлев об авто: «Езжу на BMW. Уже вырос из возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет»
753 минуты назад
Березуцкий и Федотов – кандидаты на пост главного тренера сборной Таджикистана (Sport24)
5сегодня, 10:41
ЭСК разберет эпизоды с неудалениями Тюкавина в матче с «Крыльями» и Садулаева в игре с «Акроном»
9сегодня, 10:40
Выставка «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе» продолжит работу до января. Владельцы абонементов на матчи клуба смогут посетить ее бесплатно
4сегодня, 10:29
«Барселона» может сыграть с «Олмпиакосом» в ЛЧ на «Камп Ноу». УЕФА указал стадион местом проведения матча
5сегодня, 10:24
Карвахаль дисквалифицирован на 2 матча ЛЧ после удаления в игре с «Марселем». Защитник «Реала» не сыграет с «Кайратом» и «Ювентусом»
11сегодня, 10:15