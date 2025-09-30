Сафонов выложил фото со скамейки запасных на вопрос об ощущениях от игры за «ПСЖ». Вратарь ни разу не сыграл за клуб в этом сезоне

Матвей Сафонов высказался о статусе запасного вратаря в «ПСЖ».

Российский голкипер не сыграл ни одного матча за парижан в нынешнем сезоне. В последний раз он играл за «ПСЖ» в мае.

– Сильно бьет по морали, когда видишь себя не в основе?

– На самом деле, это очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально. Но расстроиться – самое простое в этой ситуации. Гораздо тяжелее сохранять мотивацию и силы на дальнейшую борьбу, – ответил Сафонов подписчику в инстаграме.

На вопрос об ощущениях от игры за «ПСЖ» вратарь выложил фото со скамейки запасных.

Фото: инстаграм Матвея Сафонова