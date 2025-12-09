«Вулверхэмптон» забил в АПЛ впервые за 540 минут – в матче с «МЮ» первым ударом в створ

«Вулверхэмптон» забил в АПЛ впервые за 6 матчей.

«Вулверхэмптон» забил гол в АПЛ впервые с октября.

Команда Роба Эдвардса принимает «Манчестер Юнайтед » в 15-м туре АПЛ (1:1, перерыв). «Вулвс» сравняли счет на 2-й добавленной к первому тайму минуте – отличился Жан-Рикнер Белльгард . Это был первый удар хозяев в створ ворот.

«Вулверхэмптон » смог поразить ворота соперника в матче Премьер-лиги впервые с 26 октября – тогда он проиграл «Бернли» со счетом 2:3. После этого команда потерпела 5 подряд сухих поражений. Серия без забитых мячей длилась 540 минут.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед».