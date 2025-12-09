  • Спортс
  Футболистка «Ливерпуля» Хобингер подверглась преследованию. 42-летний бизнесмен отправлял ей сообщения сексуального характера, приехал на матч. В суде он заявил, что психически нездоров
Футболистка «Ливерпуля» Хобингер подверглась преследованию. 42-летний бизнесмен отправлял ей сообщения сексуального характера, приехал на матч. В суде он заявил, что психически нездоров

Футболистка «Ливерпуля» подверглась преследованию сталкера.

Футболистке «Ливерпуля» Мари Хобингер пришлось нанять телохранителя и обратиться в суд из-за преследований навязчивого поклонника.

42-летний предприниматель Мангал Далал отправил 24-летней девушке сообщения «сексуального характера» в инстаграме. Сообщается, что это разведенный мужчина, проживающий в таунхаусе стоимостью 3,8 млн фунтов в районе Мэрилебон в Лондоне. Он основал компанию Cellar Door Hospitality, занимающуюся организацией мероприятий в сфере общественного питания в индийском Мумбаи.

В числе этих сообщений были номер его мобильного телефона и почтовый индекс, а также просьба навестить его. Далал также намекнул, что собирается посетить футбольные матчи, чтобы увидеть девушку.

Хобингер рассказала «Ливерпулю» о сообщениях от Далала и сразу же заблокировала контакт, лишив его возможности связаться с ней. Однако 16 февраля он приехал из Лондона, чтобы посмотреть матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» (0:4) на стадионе «горожан» «Джойе». Все время матча он находился у кромки поля.

Стюард заметил мужчину и сообщил об этом сотруднику службы безопасности «Ливерпуля». После этого он начал ездить на матчи с Хобингер из-за опасений за ее безопасность.

Также была вызвана полиция, и вскоре Далал был допрошен властями. Он признался в преследовании, но заявил, что в тот момент был психически нездоров.

На заседании суда появилась информация о «предыдущих инцидентах» подобного характера, произошедших в Лондоне. Индийский бизнесмен ранее получил предупреждение по одному из них, а второе дело было прекращено. Подробности не разглашаются.

В конечном итоге Далал был отпущен под залог магистратским судом Сефтона в Ливерпуле до вынесения приговора 20 января. Дело передано в Вестминстерский магистратский суд. Мужчине запрещено контактировать с Хобингер и упоминать ее в социальных сетях.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
