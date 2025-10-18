Александр Мостовой: «Кто-то кричал: «Доннарумма сядет, Сафонов будет играть»! Ребят, глупости не говорите. Кто разбирается в футболе, тот не скажет такого. Кто хочет зализывать, те и станут говорить»

Александр Мостовой прокомментировал отсутствие игровой практики у Матвея Сафонова.

Российский вратарь еще не провел ни одного матча за «ПСЖ» в этом сезоне.

«Давайте вспомним, что было, когда он только переходил в «ПСЖ ». Кто-то кричал: «Доннарумма сядет, Сафонов будет играть»! Ребят, глупости не говорите.

Кто разбирается в футболе, тот никогда не скажет такого. А кто хочет зализывать, те и станут говорить.

Было ясно, что Сафонов будет на замене. Это ему еще подфартило, что выиграли трофеи в прошлом сезоне. Теперь пришел новый вратарь, и не зря за него отдали такие большие деньги.

Так что если хочешь выигрывать трофеи – оставайся, а если желаешь играть – ищи другую команду.

У вратарей такая судьба. В Россию ему возвращаться не стоит. Он понял что такое европейский футбол и еврокубки.

Теперь ему не захочется возвращаться обратно после этого», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .