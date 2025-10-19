Конте о травме Хейлунда: «Лучше здоровая лошадь, чем хромая. У него небольшое растяжение, и если играть каждые три дня, даже такая маленькая проблема становится серьезной»

Антонио Конте заговорил про лошадь, отвечая на вопрос про Расмуса Хейлунда.

«Наполи» уступил «Торино » (0:1) в 7-м туре Серии А. Датский форвард, арендованный у «МЮ » и забивший 4 гола в 6 матчах за неаполитанцев, не принял участия в этой игре. Хавбек Скотт Мактоминей также не смог сыграть.

«Они приехали с нами, потому что мы хотели, чтобы они играли. В четверг Мактоминей получил травму, пришлось наложить шесть швов на голеностоп. Это неприятно. Мы пытались [подготовить его] вчера, но он предпочел не рисковать. Я не могу никого заставлять.

Расмус приехал из сборной очень уставшим. До этого он не играл так много, а потом стал без перерыва играть за нас и Данию.

У него было небольшое растяжение четырехглавой мышцы. Если играть каждые три дня, даже такая маленькая проблема становится серьезной.

Не было смысла рисковать, когда были альтернативы. «Лучше здоровая лошадь, чем хромая», – так говорят у меня дома», – сказал главный тренер «Наполи » Конте .