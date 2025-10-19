  • Спортс
  Маттеуc о голе Кейна «Боруссии»: «Это был явный толчок. Непонятно, почему ВАР не вмешался – арбитр мог бы составить собственное мнение»
1

Маттеуc о голе Кейна «Боруссии»: «Это был явный толчок. Непонятно, почему ВАР не вмешался – арбитр мог бы составить собственное мнение»

Лотар Маттеус предполагает, что гол Харри Кейна «Боруссии» можно было отменить.

«Бавария» обыграла дортмундскую команду со счетом 2:1 в 7-м туре Бундеслиги. Главным арбитром встречи был Бастиан Данкерт.

Английский нападающий открыл счет на 22-й минуте, пробив головой после подачи с углового. Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач ранее высказал мнение, что взятие ворот нужно было отменить из-за толчка в спину Серу Гирасси

«Это был явный толчок. Непонятно, почему ВАР не вмешался», – заявил экс-игрок «Баварии» в эфире Sky Sport.

Маттеуc подчеркнул, чтобы судьи должны были позвать Данкерта к монитору, «тогда арбитр мог бы составить собственное мнение».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Frankfurter Neue Presse
