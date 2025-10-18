«Бавария» впервые за 2 месяца забила меньше 3 голов в матче – с «Боруссией» Дортмунд (2:1)

«Бавария» дома обыграла «Боруссию» Дортмунд в 7-м туре Бундеслиги (2:1).

В прематче мюнхенцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.38. На тотал «Баварии» меньше 2,5 гола давали 1.94. Команда Венсана Компани забила меньше 3 мяча впервые за 10 матчей. Последний раз такое произошло в матче за Суперкубок Германии со «Штутгартом» (2:1).

«Боруссия» проиграла «Баварии» впервые за 4 матча. Последний раз мюнхенцы побеждали в очном матче в ноябре 2023-го (4:1).

«Бавария» идеальна: 10 побед из 10, 38 голов, куча рекордов. Но с «Дортмундом» неприятная серия