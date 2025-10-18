  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Бавария» впервые за 2 месяца забила меньше 3 голов в матче – с «Боруссией» Дортмунд (2:1)
0

«Бавария» впервые за 2 месяца забила меньше 3 голов в матче – с «Боруссией» Дортмунд (2:1)

«Бавария» дома обыграла «Боруссию» Дортмунд в 7-м туре Бундеслиги (2:1).

В прематче мюнхенцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.38. На тотал «Баварии» меньше 2,5 гола давали 1.94. Команда Венсана Компани забила меньше 3 мяча впервые за 10 матчей. Последний раз такое произошло в матче за Суперкубок Германии со «Штутгартом» (2:1).

«Боруссия» проиграла «Баварии» впервые за 4 матча. Последний раз мюнхенцы побеждали в очном матче в ноябре 2023-го (4:1).

«Бавария» идеальна: 10 побед из 10, 38 голов, куча рекордов. Но с «Дортмундом» неприятная серия

Опубликовала: Венера Кравченко
logoБоруссия Дортмунд
Ставки на спорт
logoБавария
Ставки на футбол
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 2.10 – гол или ассист Алексея
139 минут назад
«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России
29сегодня, 18:43
«Локомотив» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 2:0. На камбэк армейцев дают 5%
19сегодня, 17:40
У «Атлетико» 1 победа в 3 последних играх с «Осасуной». 3.00 – мадридцы не выиграют предстоящий очный матч
сегодня, 17:25
«Барселона» на 93-й минуте вырвала победу над «Жироной» – 2:1. В лайве на команду Флика давали 8%
7сегодня, 16:14
«Интер» – фаворит гостевого матча с «Ромой». «Нерадзурри» с 2016 года не проигрывают римлянам на выезде
сегодня, 14:54
В дерби Москвы нет явного фаворита, но ЦСКА уже дважды обыграл «Локомотив» в Кубке в этом сезоне
сегодня, 10:00Реклама
Топ-матч в РПЛ – «Локо» встречается с ЦСКА. Ставьте на игру с фрибетом 2 000 рублей от Bettery!
сегодня, 06:00Реклама
26 потенциально договорных матчей выявили в теннисе за 3-й квартал, один – на US Open. Число подозрительных игр выросло почти в 3 раза (ITIA)
7вчера, 12:46
Медведев – явный фаворит турнира в Алматы по версии букмекеров. Вероятность титула – 64%
5вчера, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
«У Киву есть опыт игры против Гасперини: на финише прошлого сезона его «Парма» выиграла 3:2 в гостях». Клещенок о матче «Рома» – «Интер»
сегодня, 15:31
Дайч – фаворит на пост тренера «Ноттингема» по версии букмекеров. Джеррард и Бенитес – в топ-5
4сегодня, 15:27
У «Спартака» 2 победы в 7 последних матчах с «Ростовом»
12сегодня, 14:20
«После победы над проблемным «Спартаком» кто-то мог поверить в ЦСКА, но я был бы осторожен». Чернявский о матче «Локо» – ЦСКА
сегодня, 14:10
«Даже несмотря на проблемы, «Барса» – очевиднейший фаворит». Боков о матче «Барселона» – «Жирона»
сегодня, 13:50
«Бавария» не может победить «Дортмунд» уже три игры подряд: поражение и две ничьих». Денисов сделал прогноз на матч
сегодня, 13:25
«Фулхэм» – неприятный соперник для «Арсенала» в последние годы». Слава Палагин сделал прогноз на лондонское дерби
сегодня, 13:00
«Локомотив» стал фаворитом дерби с ЦСКА после новостей о травме Акинфеева
1сегодня, 12:10
«Главная особенность противостояния – в каждой из последних шести игр команды забрасывали на двоих минимум 5 шайб». Сериков о матче СКА – «Локомотив»
сегодня, 11:50
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Локомотива» и ЦСКА на победу в дерби
сегодня, 11:18Промо