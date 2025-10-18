У Ямаля 2 гола и 7 ассистов в 8 матчах сезона за «Барселону» и Испанию
Ламин Ямаль совершил 9 результативных действий в 8 матчах сезона.
Сегодня вингер «Барселоны» ассистировал Педри на 13-й минуте игры Ла Лиги с «Жироной».
18-летний футболист отдал уже 7 голевых передач в составе «блауграны» и сборной Испании в текущем сезоне. Также на его счету два гола.
«Барселона» – «Жирона». 1:1 – Педри забил с паса Ямаля, Витцель сравнял ударом через себя. Онлайн-трансляция
