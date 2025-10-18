«Проблема Станковича в том, что он умудряется обратить всю любовь против себя. Своими высказываниями, поведением и красными карточками». Радимов о тренере

Владислав Радимов рассказал, в чем проблема тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Уже другого тренера съели бы 100 раз, но у Деяна до сих пор есть запас доверия и терпения.

Проблема Станковича в том, что он умудряется обратить всю любовь против себя. Своими высказываниями, поведением и красными карточками», — сказал бывший футболист сборной России.

«Спартак» предложил Ивичу 2,2 млн евро в год и контракт по схеме «2+1» через посредников, но Кахигао «саботирует» переговоры (Иван Карпов)