Мусаев про обвинение Сперцяна в расизме: «Уверен, он не мог этого сказать, не было никакого смысла в провокации на 81-й минуте. Мы люди южные, на почве расизма у нас ничего не было»

Мурад Мусаев верит, что Эдуард Сперцян не оскорблял Усмана Ндонга.

«Эдика знаю с 11 лет, знаю всю его семью. Практически во всех командах, где я с ним работал, он был капитаном. Уверен, что он не мог этого сказать, в этом не было никакой логики.

Да, мы тяжело начали матч с «Ахматом», но второй тайм проходил уже под нашим контролем. Не было никакого смысла в провокации на 81-82-й минуте. Все шло к хорошему результату, к нашей победе. Надеюсь, было просто недопонимание.

Эдик не носитель испанского/португальского, на котором они общались. Произошла неприятная ситуация. Мы все люди южные, на почве расизма у нас ничего не происходило. Может быть, Ндонг его не так понял, только этим объясняю.

У нас хорошие отношения и с ФК «Ахмат», и со Станиславом Саламовичем. Надеюсь, это небольшое недопонимание, в Эдике нет никаких сомнений», – заявил главный тренер «Краснодара».

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК