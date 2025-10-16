  • Спортс
  • Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»

Оливье Жиру не считает деньги главным фактором в футбольной карьере.

39-летний нападающий в этом сезоне выступает за «Лилль» в Лиге 1.

– Клубы Саудовской Аравии и Китая тоже раньше обращались к вам. Деньги никогда не были приоритетом?

– Если бы, когда я подписал профессиональный контракт с «Греноблем» [в 2005 году], мне сказали, что я буду столько зарабатывать в своей карьере, я бы сразу же подписал контракт и был бы очень счастлив.

Я всегда говорил себе: «Если я буду хорош на поле, все придет само собой, и я смогу обеспечить свою семью». А потом, чем больше имеешь, тем больше хочешь, и каждый делает свой выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на первое место, переживая эмоции. Это гораздо важнее финансовой стороны, таков мой характер. Возможно, дело еще и в моей вере и ценностях, которые мне привили родители.

Например, когда я был лучшим бомбардиром «Тура» в Лиге 2 [в 2010 году], и за мной охотились клубы Лиги 1, были еще «Селтик» и «Мидлсбро», которые предлагали мне в три-четыре раза больше. Я колебался, потому что это стало бы отличным шансом попасть в Премьер-лигу. В итоге я выбрал «Монпелье».

В «Гренобле» я получал зарплату около 2500 евро по первому контракту. Когда я ушел в «Истр», я получал 7000 евро в месяц. Не во франках, нет, я не такой уж старый (смеется.) А потом, в «Туре», 10 000, 12 000 и 15 000 евро за три года, – рассказал Жиру.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
