Жиру не вернется в сборную Франции: «Некоторые уже говорили со мной об этом. Я сделал свою работу, молодые таланты должны написать собственную историю»

Оливье Жиру заявил, что не планирует возвращаться в сборную Франции.

38-летний форвард «Лилля» забил 2 гола в двух матчах после возвращения в Европу из «Лос-Анджелеса».

– Два гола в двух матчах, могли ли вы мечтать о таком дебюте?

– Если бы я не верил в это, я бы не приехал. Это был вызов, который, как я думал, я смогу принять, несмотря на то, что сезон только начинается. Некоторые люди начинают заговаривать о моем возвращении в сборную Франции, так что я начинаю играть немного спокойнее. Мы склонны увлекаться в обе стороны.

Все можно улучшить, есть еще над чем поработать. Нам нужна была эта победа, чтобы полноценно начать сезон. Я останусь здесь в роли старшего брата, это мне очень нравится. Я знал, что вернуться сюда – это значит бросить вызов самому себе. Я знал, что меня услышат, но это только начало, будут и не такие крутые моменты. Но мы посмотрим правде в глаза.

– Возвращение в сборную Франции – это реальный вызов?

– Нет, как я уже сказал, в марте мне оказали почет. Я был очень тронут, для меня это было честью. Я решил, что с этим покончено. Никогда не говори «никогда», но я знаю, что за моей спиной растут великие таланты, молодые игроки, которые стремятся вперед, и они должны написать собственную историю. Я выполнил свою работу, теперь они должны выполнить свою, – сказал нападающий «Лилля ».