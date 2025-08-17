3

38-летний Жиру забил в дебютном матче за «Лилль» – с «Брестом» в Лиге 1

Оливье Жиру забил в дебютном матче за «Лилль».

38-летний форвард отличился на 11-й минуте матча 1-го тура Лиги 1 против «Бреста» (3:3).

Жиру перешел в «Лилль» в июле на правах свободного агента после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом», подписав с французским клубом однолетнее соглашение.

