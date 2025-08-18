  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маньетти о 38-летнем Жиру: «Великий футболист, играть против него – честь для меня. Он лидер от природы, поразила простота его игры, удивило, что физически он выдержал все 90 минут»
1

Маньетти о 38-летнем Жиру: «Великий футболист, играть против него – честь для меня. Он лидер от природы, поразила простота его игры, удивило, что физически он выдержал все 90 минут»

Юго Маньетти назвал Оливье Жиру великим футболистом.

«Лилль» сыграл вничью с «Брестом» (3:3) в 1-м туре чемпионата Франции. 38-летний Жиру забил гол в дебютном матче за клуб из Лилля. 

«Для меня честь играть против таких великих игроков, как Оливье Жиру. Судя по его карьере, он по-настоящему выдающийся футболист. К сожалению для нас, [в воскресенье] он был в отличной форме. Помимо забитого гола, он доставил нам массу проблем своей игрой в стенку и передачами. Это номер 9, который очень редко теряет мяч.

Что поразило меня вчера, так это простота его игры. Он всегда делает правильный выбор, все точно. Его действия могут показаться обычными, но это передачи, которые разрушают линии, это контроль мяча, который позволяет поднимать блок команды – в этом он был бесценен для «Лилля». Еще меня удивило, что физически он выдержал все 90 минут.

У него есть природное лидерство. Не думаю, что он много кричит, но когда говорит – его слушают. Из-за опыта, карьеры и заслуг невозможно не прислушиваться к такому игроку», – сказал полузащитник «Бреста» Юго Маньетти

А что теперь делать со Станковичем?22568 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
logoЛилль
logoОливье Жиру
logoБрест
logoЮго Маньетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Грандиозный Рейндерс, шикарное возвращение Жиру и полезный Головин. Тактика топ-лиг
19сегодня, 17:40
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова одолел «Нант» в гостях, «Париж» уступил «Анже», «Лилль» сыграл 3:3 с «Брестом»
47вчера, 20:42
38-летний Жиру забил в дебютном матче за «Лилль» – с «Брестом» в Лиге 1
4вчера, 15:08
Главные новости
«Динамо» близко к трансферу Антона Миранчука из «Сьона» за 2 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
64 минуты назад
Рэшфорд считает, что «Барса» способна выиграть требл: «Не вижу причин, по которым мы не сможем это сделать. Команда готова побеждать, я хочу помочь, чем могу»
630 минут назад
Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Классно вернуться в Париж после отпуска в России, появилось чувство, что я приехал домой. Мне нравится жизнь здесь»
1235 минут назад
Анчелотти не вызовет Винисиуса на матчи Бразилии с Чили и Боливией. Вингеру «Реала» предоставят отдых
544 минуты назад
Селюк про замену Станковича: «Ивич ничем не лучше. Когда «Спартак» подписал Деяна, я сказал: тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству»
20сегодня, 19:13
АПЛ стартовала! «Лидс» принимает «Эвертон»
1309сегодня, 19:00Live
Чемпионат России. «Пари НН» обыграл в Саранске «Динамо» Махачкала
3284сегодня, 18:57
«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
27сегодня, 18:48
Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
26сегодня, 18:35
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
39сегодня, 18:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Биджиев о ВАР после 0:2 от «Пари НН»: «Поднадоело. Мяч кому‑то попадает в мизинец, непонятно, кто первым играет рукой, там рисуют и отменяют гол «Динамо» Махачкалы»
2 минуты назад
Кафанов верит, что Сафонов может стать основным вратарем «ПСЖ»: «Матвей ни в чем не слабее Шевалье»
412 минут назад
«Рот-Вайсс» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил на 79-й. Онлайн-трансляция
513 минут назадLive
Алонсо о словах тренера «Мальорки» про непоследовательное судейство в игре с «Барсой»: «Он все очень хорошо объяснил»
514 минут назад
4243 зрителя посетили матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала в Саранске, по данным РПЛ
549 минут назад
«При Личке «Динамо» играло в атакующий, зрелищный футбол, а при Карпине игроки вообще не понимают, что от них требуют. Ни в одном матче не показали фееричную игру». Дьяков о москвичах
557 минут назад
«Лион» купил вратаря «Мальорки» Грейфа за 4+1,25 млн евро. Контракт – на 4 года
сегодня, 19:29
«Ницца» купила форварда «Базеля» Оморуйи за 6 млн евро. Контракт – на 5 лет
сегодня, 19:19Фото
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
13сегодня, 19:02
Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»
2сегодня, 19:01