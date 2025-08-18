Маньетти о 38-летнем Жиру: «Великий футболист, играть против него – честь для меня. Он лидер от природы, поразила простота его игры, удивило, что физически он выдержал все 90 минут»

Юго Маньетти назвал Оливье Жиру великим футболистом.

«Лилль» сыграл вничью с «Брестом » (3:3) в 1-м туре чемпионата Франции. 38-летний Жиру забил гол в дебютном матче за клуб из Лилля.

«Для меня честь играть против таких великих игроков, как Оливье Жиру . Судя по его карьере, он по-настоящему выдающийся футболист. К сожалению для нас, [в воскресенье] он был в отличной форме. Помимо забитого гола, он доставил нам массу проблем своей игрой в стенку и передачами. Это номер 9, который очень редко теряет мяч.

Что поразило меня вчера, так это простота его игры. Он всегда делает правильный выбор, все точно. Его действия могут показаться обычными, но это передачи, которые разрушают линии, это контроль мяча, который позволяет поднимать блок команды – в этом он был бесценен для «Лилля ». Еще меня удивило, что физически он выдержал все 90 минут.

У него есть природное лидерство. Не думаю, что он много кричит, но когда говорит – его слушают. Из-за опыта, карьеры и заслуг невозможно не прислушиваться к такому игроку», – сказал полузащитник «Бреста» Юго Маньетти .