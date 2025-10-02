Оливье Жиру: «Я чувствую себя так же хорошо физически, как и 10 лет назад. Надо уделять внимание каждой детали – тело должно быть святилищем, которое нужно беречь»

Оливье Жиру высказался о методах поддержания своей физической формы.

30 сентября нападающему исполнилось 39 лет. В этом сезоне Жиру выступает за «Лилль ». Сегодня французский клуб сыграет в гостях с «Ромой» во 2-м туре Лиги Европы.

«Я чувствую себя отлично – так же хорошо физически, как и десять лет назад.

Я хочу вывести эту команду, с таким количеством молодых игроков, как можно выше. Лига Европы очень важна для нас, у нас много целей в этом сезоне, но мы хотим преуспеть в ней.

Я стараюсь хорошо высыпаться, восстанавливаться между матчами и правильно питаться. Таков мой особенный образ жизни. Я стараюсь быть профессионалом, в этом секрет долголетия: уделять внимание каждой детали, потому что наше тело должно быть святилищем, которое нужно беречь.

Конечно, дело и в мотивации играть, в «Милане » я даже говорил об этом с Иброй (Златаном Ибрагимовичем – Спортс’‘), который переживал то же самое», – рассказал форвард «Лилля» в интервью Sky Sport Italia.