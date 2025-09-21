Тудор недоволен календарем «Ювентуса»: «Разница между игрой на 4-й и 5-й день – это разница между потерянными и набранными очками. Мы могли бы сыграть с «Вероной» завтра»

Игор Тудор недоволен расписанием матчей «Ювентуса».

В субботу туринцы сыграли вничью с «Вероной» в гостях в 4-м туре Серии А (1:1). До этого у «Ювентуса» была игра с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов (4:4) во вторник.

«Сегодня команда была уставшей, это другой футбол, не хватило энергии. Мне нечего сказать: даже те, кто вышел на замену, проявили желание, но свежести не было. В обороне держались хорошо, но в центре и в атаке не хватало свежести, чтобы сделать что-то большее.

Локателли? У него несколько дней назад родился ребенок, я видел, что он был уставшим по этой причине, ничего особенного. Возможно, мы могли бы сыграть завтра вечером. За 7 дней мы проводим 3 матча, и в итоге это очки, которые мы теряем по дороге.

Те, кто принимает такие решения, должны об этом подумать. Я играл всю жизнь, знаю, что разница между игрой на 4-й или 5-й день – это вся разница между потерянными и набранными очками. Я не ищу оправданий, но если ты молчишь, то придется терпеть это дальше», – сказал главный тренер «Ювентуса ».

Тудор про 1:1 с «Вероной»: «Я бы хотел другого судью. Назначен позорный пенальти – такой ставят только люди, не игравшие в футбол. А если не давать красную за удар Орбана, то за что давать?»