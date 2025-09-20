Тудор про 1:1 с «Вероной»: «Я бы хотел другого судью. Назначен позорный пенальти – такой ставят только люди, не игравшие в футбол. А если не давать красную за удар Орбана, то за что давать?»

Игор Тудор остался недоволен судейством Антонио Рапуано.

Главный арбитр матча «Верона » – «Ювентус» (1:1) назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей после того, как брошенный из аута мяч попал в руку Жоау Мариу .

– Сегодня я хотел увидеть более энергичную игру, а еще сегодня я хотел бы видеть другого судью – это уж точно. Согласен, мы провели не лучший матч, но мы принимаем это очко, ведь нельзя все время побеждать.

– Что в работе судей вас больше всего обеспокоило?

– Был назначен позорный пенальти. Как можно... если ты не видишь мяч, то что ты должен делать? Это несуществующий пенальти. Только люди, никогда не игравшие в футбол, могут такое назначать. Позорное правило.

Дальше – [должна быть] красная карточка за удар [Орбана локтем в шею] Гатти . Я был прямо возле них и видел все своими глазами. Я никогда не видел, чтобы были два таких решения. Я не знаю, что сказать.

Если ты не даешь красную за такое – то за что ее давать? Это позор.

Я не хочу говорить об оправданиях, но в конечном счете именно такие моменты решают исход матчей. В этой ситуации все понятно, это не 80 на 20, а 100 на 0. Оба решения ошибочные. Поразительно, – сказал главный тренер «Ювентуса » в эфире DAZN.